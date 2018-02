Alger renoue avec les balades nocturnes

La balade devient de plus en plus belle de nuit ces dernières semaines à Alger. Les lampes aux couleurs chatoyantes installées par les autorités en sont la principale raison. Installées de part et d'autre des principales rues d'Alger, ces dernières ont donné une touche esthétique particulière. Appréciant cette initiative, les familles algéroises sortent et en profitent jusqu'à des heures tardives. Les touristes étrangers en font aussi de même. Il est à noter que l'installation desdites lampes s'inscrit dans le programme de la wilaya d'Alger appelé «Alger qui ne dort pas». D'autres initiatives vont suivre. Il s'agit notamment de l'ouverture des boutiques et l'assurance du transport.