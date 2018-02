L'Arabie saoudite s'ouvre à "la culture interdite"

Une pièce d'opéra a été présentée à Riyadh. Antar et Abla, la mythique histoire d'amour entre un guerrier arabe et sa cousine, que l'on compare aisément à Roméo et Juliette, a été jouée à guichets fermés, les vendredi et samedi derniers. Le spectacle s'est déroulé à l'université Princesse Noura de Riyadh et le public a été, bien entendu, trié sur le volet. Mais selon les nouvelles qui nous viennent du pays des Al Saoud, ce n'est que temporaire.

La musique sera totalement démocratisée. Et pour cause, un organisme saoudien dédié à l'organisation de spectacles a annoncé la semaine dernière plus de 5000 festivals et concerts en 2018. C'est le double de ce qui s'organisait habituellement dans ce pays. Les nouveaux festivals seront quasiment tous dédiés à des expressions culturelles, jusque-là interdites dans le royaume. Riyadh met le paquet et entend consacrer 64 milliards de dollars dans le secteur au cours des 10 prochaines années.