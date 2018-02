Michelle Obama publie ses mémoires en 24 langues

Les mémoires de l'ancienne Première dame des Etats-Unis Michelle Obama seront disponibles dans le monde entier le 13 novembre, et en 24 langues, a annoncé la maison d'édition Penguin Random House, dans un communiqué. Dans cet ouvrage intitulé «Becoming», qui peut se traduire par «Devenir» -le titre français n'a pas été divulgué -, «je parle de mes racines, je raconte comment une petite fille du South Side de Chicago a trouvé sa voie et assez de force pour en entraîner d'autres à ses côtés», a expliqué Mme Obama, citée dans le communiqué des éditions Fayard, chargées de la version française. Michelle Obama a déjà publié un livre, «American Grown», sur le jardinage et l'alimentation, en 2012. Il n'y a aucun détail sur le futur livre de Barack Obama. Il en a déjà publié 2: «Les rêves de mon père» (1995) et «L'audace d'espérer» (2006), qui se sont chacun vendus à plus de trois millions d'exemplaires, rien qu'aux Etats-Unis.