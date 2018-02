Yasmine Amari va participer à The Voice

Samedi prochain, les Algériens seront branchés sur TF1 (21h). Et pour cause, la célèbre émission The Voice va accueillir la chanteuse Yasmine Amari. «Chers amies et amis, j'ai le plaisir de vous informer, que je participerai à l'émission The Voice France», a annoncé la nièce du dramaturge Abdelkader Alloula, sur sa page Facebook.

Ça promet d'être chaud quand on connaît la belle voix de la talentueuse Yasmine.

The Voice a fait l'objet récemment d'une polémique sur la chanteuse Mennel, qui a été obligée de quitter l'émission après les critiques dont elle a été la cible sur les réseaux sociaux, sur des tweets controversés, publiés après des attentats terroristes en France en juillet 2016. L'Algérienne de 33 ans va donc essayer de faire oublier cette triste polémique.