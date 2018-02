Hasna El Becharia à la conquête de la France

La troupe LEMMA de Béchar sera en tournée à travers plusieurs villes françaises du 15 au 29 mars prochain, et ce pour la première fois depuis sa création. Cette troupe de musiciennes et chanteuses, qui puisent dans le répertoire lyrique de la Saoura et qui a sorti son premier album au début de ce mois de février, est à l'affiche du festival Détour de Babel de la ville de Grenoble pour deux représentations les 15 et 20 mars prochain. Le 21 du même mois, c'est le théâtre de Garonne de Toulouse qui accueillera les artistes de Lemma, alors que le 24, le public parisien aura rendez-vous avec les femmes de la Saoura, conduites sur la scène du Centre culturel algérien par la diva du Diwane Hasna El Becharia (unique femme-musicienne à jouer le Goumbri, instrument traditionnel à cordes à la base de la musique et danse Diwane) et l'artiste Souad Asla. Lemma donnera sa dernière représentation à l'occasion de cette tournée artistique française à la Maison de la musique de Nanterre.