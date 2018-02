Heureux retraités de Tipasa

Les retraités de Tipasa ont bien de la chance. L'accueil qui leur est réservé à la direction de la CNR mérite d'être signalé car, de la réception jusqu'à la sortie, en passant par les différents services, ce n'est qu'amabilités, sourires et formules de politesse. Ce qui nous change beaucoup de certaines de nos administrations. Et les dernières transformations opérées par la direction de cette structure confortent un peu plus ce sentiment de bien-être. En effet, une nouvelle salle d'attente, décorée avec goût et au design très étudié, vient d'être livrée aux usagers. Ces derniers confortablement installés dans un décor reposant «subissent» mieux l'épreuve de l'attente avant de passer aux guichets. On vous le disait, les retraités de Tipasa sont vraiment des veinards!