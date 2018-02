L'Europe claque des dents

De la Baltique à la Méditérranée, l'Europe restait saisie hier par un froid glacial venu de Sibérie qui a fait une vingtaine de morts en quatre jours. Cette vague de froid, surnommée «La Bête de l'Est» par les médias britanniques, «L'Ours de Sibérie» aux Pays-Bas, le «canon à neige» en Suède ou le «Moscou-Paris» en France, fait craindre pour la santé des plus fragiles, sans-abri ou personnes âgées en particulier, et perturbe les transports. Au moins 19 personnes ont péri à cause du froid depuis vendredi dernier. D'un bout à l'autre de l'Europe, le mercure chutait. En Italie, où Rome a connu lundi sa première neige en six ans, il a fait -40°C à moins de 100 km de Venise, à Dolina Campoluzzo. En Suède, -39,6°C ont été relevés en Laponie et l'Autriche a enregistré -25,4°C à Flattnitz, un record pour février. En France, qui n'avait pas connu un tel froid à pareille époque de l'année depuis 2005, la baie d'Ajaccio en Corse était couverte de neige, du jamais - vu en 30 ans.