54 locaux commerciaux sanctionnés à Batna

Agissant sur directive des autorités locales, la direction du commerce de la wilaya de Batna, a lancé une opération de lutte contre le squat des trottoirs par des commerçants qui étalent illégalement leurs marchandises sur un espace réservé aux piétons occasionnant une gêne de la circulation et des dangers sur la voie publique. Après des avertissements écrits, une opération coup de poing a été menée pour contraindre les commerçants réfractaires à respecter les trottoirs. Elle s'est soldée jusqu'à présent par la fermeture administrative de 54 locaux commerciaux disséminés dans plusieurs quartiers de la ville, assortie de poursuites judiciaires engagées contre les contrevenants. Pour rappel, ce genre d'actions qui entre dans le cadre global de la protection du cadre de vie, est généralement mené par un ensemble d'intervenants issus des services du commerce, des services communaux et des services de l'ordre. L'autre point négatif dans le collimateur des autorités concerne les commerçants qui installent des objets hétéroclites dont des panneaux publicitaires, des chaises et autres obstacles pour accaparer des aires de stationnement.