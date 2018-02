Des importations qui gonflent sans cesse

Les Algériens ont acheté pour 838 millions de dollars de produits alimentaires à l'étranger en un seul mois, celui de janvier 2018. En effet, la facture d'importation des produits alimentaires a atteint ce montant contre 747 millions de dollars pour la même période en 2017, soit une hausse de 12,2%, indique le Centre national de l'information et des statistiques des douanes (Cnis). Cette somme confirme la dépendance de l'Algérie vis-à-vis de l'étranger pour se nourrir. Au mois de janvier, on trouve, parmi les principaux produits, la facture du sucre et sucreries qui a bondi à 114,6 millions de dollars contre 96 millions de dollars, soit 19,46% de plus. Même tendance pour le lait et les produits laitiers pour 153,63 millions de dollars en janvier 2018 contre 145,23 millions de dollars en janvier 2017 (+5,8%). Quant aux importations des céréales, semoule et farine, elles ont grimpé à 253,13 millions de dollars contre 240,61 millions de dollars (+5,2%). Le café et thé ont aussi connu une hausse des importations qui se sont chiffrées à 29,52 millions de dollars contre 28,7 millions de dollars (+3%). A ce rythme, les réserves de changes de l'Algérie auront vite fait de s'épuiser d'ici la fin de l'année en cours.