Gare au monoxyde de carbone

La défectuosité des appareils de chauffage, due souvent à la contrefaçon, le manque d'aération, la mauvaise installation sont à l'origine de la mort de plusieurs personnes, victimes de l'inhalation du monoxyde de carbone. C'est le bilan dressé par les services de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDC) de la wilaya de Annaba qui fait état d'une situation inquiétante. Au cours de l'année écoulée, la SDC qui a remplacé la filiale SDE, a indiqué que lors des 93 interventions sur le terrain, elle a recensé dans les wilayas de l'Est du pays un nombre de 32 personnes mortes par asphyxie, suite à l'inhalation de ce gaz toxique et 107 autres sauvées in extremis par les services de la Protection civile. Etant donné l'augmentation du nombre de victimes intoxiquées par les gaz brûlés s'échappant des appareils de chauffage et des cuissons, les services de la SDC tirent la sonnette d'alarme pour inciter les usagers à la vigilance et au respect des consignes de sécurité, car l'ampleur de ce phénomène risque de s'accroître en cette période de froid glacial.