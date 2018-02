La démolition des abattoirs d'Alger a commencé

La démolition de l'ancien quartier des abattoirs d'Alger a commencé avant-hier pour faire place à l'assiette foncière devant abriter le siège du nouveau Parlement (Assemblée populaire nationale et Conseil de la nation). Selon le Huffpost, ce site devait dans un premier temps abriter un forum des arts. L'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, avait tenté en mai 2014 de faire classer ce site comme patrimoine culturel pour éviter que son assiette foncière ne soit l'objet de convoitises et en faire un lieu consacré aux expositions et créations artistiques. Cependant, cette idée a été écartée et un ancien texte paru dans le Journal officiel en 2010 a été remis au goût du jour. L'assiette foncière résultant de la délocalisation des activités des abattoirs d'Alger, et occupant une superficie de 24 000 m² au quartier d'Hussein Dey, était déjà réservée à la construction des nouveaux bâtiments du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale.