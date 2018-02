Le vol de bétail prend de l'ampleur à Mouzaïa

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol de bétail et composée de quatre éléments a été démantelée, en début de semaine, par la brigade de gendarmerie de Mouzaïa, mettant fin aux craintes des citoyens qui ont passé des jours et des jours dans une inquiétude permanente. Ainsi, et faisant suite à une plainte déposée après la «disparition» d'un troupeau composé de

57 moutons, les gendarmes de la brigade de Mouzaïa ont ouvert une enquête pour retrouver les voleurs.