Comment casser l'image de la Cnep

Il y a comme ça des comportements irresponsables qui viennent casser l'image durement acquise par certaines institutions. C'est le cas de la banque Cnep avec l'agence de la rue Larbi Ben M'hidi (deuxième en partant vers la Grande Poste, ndlr). Pourtant, la Cnep a toujours été une noble institution connue jusque-là pour la qualité de son service clients. «Pourquoi me regardez-vous de cette façon?», lance un employé de cette agence à un médecin, client de la banque depuis plus de 40 ans et qui est venu juste prendre un renseignement.

Ce prétendu banquier ne s'est pas contenté de cette interpellation à la limite de l'insulte. Voyant que le malheureux client, d'un certain âge, n'a pas voulu polémiquer, il va encore plus loin en lui jetant au visage le dossier avant de lui demander de quitter son bureau.

«Oukhroudje (sortez) de mon bureau, je ne vous donne pas votre renseignement.

C'est moi qui décide ici...», lâche avec agressivité, cet agent qui semble s'être trompé de lieu de travail, à la face de l'infortuné client.

Il a fallu l'intervention de l'une de ses collègues pour que la situation ne s'envenime pas! Mais l'image de la Cnep en a pris un sale coup et surtout qu'un homme s'est vu manquer de respect dans un service public. Voilà donc comment on casse l'image de nos institutions en laissant faire des énergumènes destinés à d'autres fonctions...