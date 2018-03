L'Afrique, 2e marché bancaire mondial

L'Afrique est le deuxième marché bancaire à l'échelle mondiale, en matière de croissance et de rentabilité, après l'Amérique latine, selon une étude publiée le 28 février, par le cabinet américain d'audit et de conseil McKinsey. Tiré par les services mobiles et l'attitude digitale très prononcée des Africains, le paysage bancaire du continent est parmi les plus excitants au monde, a souligné la firme américaine dans son étude. «Dans la plupart des régions du monde, le secteur bancaire est confronté à des rendements décevants et à une croissance atone. Mais le secteur bancaire africain offre un contraste saisissant dans la mesure où il connaît une croissance rapide et offre une rentabilité deux fois supérieure à la moyenne mondiale», explique McKinsey. Il révèle, dans ce cadre, que le nombre d'Africains bancarisés est passé de 170 millions en 2012 à près de 300 millions en 2017. Ce chiffre devrait atteindre 450 millions, dans les cinq prochaines années.