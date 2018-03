La musique andalouse a sa revue

Maqamat Al Andalus, une nouvelle revue semestrielle dédiée à la musique andalouse est parue récemment et vient s'ajouter aux quelques titres existant dans le paysage des publications culturelles. Editée dans un format standard par la Fondation Cheikh Abdelkrim-Dali, la revue, d'une quarantaine de pages, est répartie en rubriques consacrées aussi bien aux carrières d'artistes qui ont marqué la scène culturelle, qu'à l'actualité des plus jeunes d'entre eux. Pour son premier numéro, sorti en février 2018, la revue revient sur les 10 ans d'existence de la fondation, avec des haltes sur quelques évènements organisés, à l'exemple de la 1ère édition du prix Abdelkrim-Dali tenue en novembre 2016. Espace de transmission entre artistes de l'ancienne et de la nouvelle génération, la revue Maqamat Al Andalus vient offrir aux lecteurs une tribune destinée à la mise en valeur de cette musique savante et plus généralement du patrimoine culturel algérien.