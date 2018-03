Les lampes LED algériennes répondent aux normes

Une étude réalisée sur huit marques de lampes LED commercialisées en Algérie, a fait ressortir que six d'entre elles étaient nocives pour la santé. Il faut savoir que les six modèles, importés de Chine, ne répondent à aucune norme en vigueur au plan mondial. Les deux lampes qui donnent entière satisfaction, selon la même étude, sont de fabrication algérienne. On en déduit donc que la majorité des lampes LED vendues en Algérie n'est pas conforme aux normes internationales et que l'on aurait pu éviter une perte de temps, d'argent et préserver la santé des Algériens en utilisant un produit local. Dans cette histoire, la responsabilité des pouvoirs publics est certes engagée. Mais il y a également les importateurs qu'il faut sanctionner sérieusement.