Cancer du pancréas: une découverte prometteuse

Le cancer du pancréas est l'un des types de cancers les plus meurtriers. 95% des malades décèdent du fait de l'absence de traitement efficace. Une découverte faite par des chercheurs américains de l'université d'État de New York à Binghamton pourrait faire une percée dans ce domaine, en proposant une nouvelle solution qui pourrait soigner ce type de cancer, rapporte la revue MedicalXpress. Selon la revue, un réchauffement suivi d'une réfrigération progressifs permettent de détruire les cellules cancéreuses du pancréas lorsque les autres moyens de traitement, tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie, s'avèrent être inefficaces. Les résultats ont montré que les cellules cancéreuses se retrouvaient pratiquement toutes détruites à cause de la nécrose, provoquée par cette double ablation thermique, les températures montant jusqu'à +50 ºC avant de rechuter à -25 ºC. Actuellement, les scientifiques envisagent d'étudier l'efficacité d'une procédure inverse, consistant à tout d'abord congeler les cellules, puis à les réchauffer.