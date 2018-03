De nouvelles conditions pour la création d'écoles privées

Les particuliers désireux d'ouvrir des écoles privées pour l'année 2018-2019 ont jusqu'au 15 mars prochain pour déposer leurs dossiers. Et ce, au niveau des directions de l'Education nationale, sachant que l'opération a débuté le mois de février écoulé. Les services du département de l'éducation ont annoncé que les dossiers de demandes doivent être accompagnés des dossiers administratifs et techniques.

Nouria Benghebrit aurait instruit ses services de vérifier et d'examiner assidument les différentes demandes et ce en conformité avec le cahier des charges.