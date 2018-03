Le chômage provoquerait 45 000 suicides par an dans 63 pays

Une étude suisse dresse un constat alarmant sur le lien entre suicide et chômage. En moyenne, 45 000 suicides, dans 63 pays, seraient directement liés à l'absence d'emploi. 63 pays passés au crible. Des chercheurs suisses de l'université de Zurich ont publié mercredi les conclusions de leur enquête dans la revue The Lancet Psychiatry. Ils ont analysé des données de mortalité et de suicides entre 2000 et 2011 dans 63 pays à travers le monde, dont toutes les économies développées occidentales. Des pays très peuplés comme la Chine et l'Inde ne font cependant pas partie de ce décompte.

De 2000 à 2011, une moyenne de 233 000 suicides par an a été enregistrée dans les pays concernés. Un cinquième de ces décès, soit 45 000, peut être attribué au chômage.