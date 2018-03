Jumelage culturel entre Sétif et Koweït

Les participants au Séminaire national consacré aux oeuvres littéraires de l'écrivain koweïtien Fahd Salem Al-Rashed samedi dernier à la Maison de la culture Houari Boumediene de Sétif, ont appelé à un jumelage culturel entre la ville de Sétif et celle de Koweït. La mise en oeuvre de tel jumelage permettra de dresser des ponts d'échange et des voies de communication entre les intellectuels et hommes de lettres des deux pays, a estimé Fahd Salem Al Rashed lors de cette manifestation culturelle organisée à l'initiative de l'association locale Nibras.

Le conférencier qui a mis en avant la profondeur de l'échange culturel entre l'Algérie et le Koweït a évoqué le contact ininterrompu entre les hommes de lettres des deux pays.