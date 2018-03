La Protection civile se renforce à M'sila

Les infrastructures relevant des services de la Protection civile dans la wilaya de M'sila seront renforcées

prochainement par trois unités secondaires et un poste avancé, a-t-on appris auprès des

services de la wilaya.

Le taux d'avancement de ces chantiers des unités secondaires dans les communes de Chellal, Megra et Sidi Aïssa, varie entre

57 et 90%, a indiqué la même source. Le poste avancé, en cours de réalisation dans la commune de Berhoum, affiche un taux d'avancement de 60%. Les unités secondaires des communes de Chellal et de Sidi Aïssa ont été partiellement mises en service, a fait savoir la même source. Ces infrastructures ont été réalisées respectivement à proximité des Routes nationales 45 et 8.