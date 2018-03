Les contes algériens subjuguent les Moscovites

Les contes populaires algériens ont séduit l'auditoire russe venu découvrir, samedi passé à la Bibliothèque de la littérature étrangère de Moscou, une kyrielle de spectacles adaptés de la collection «Contes de fées d'Algérie» de l'auteur-compilateur Valéry Yegochkine, ex-ambassadeur de Russie en Algérie. L'événement littéraire et artistique, organisé à la Francothèque de Moscou, a permis à Valéry Yegochkine, qui a connu dès l'année 1965 l'Algérie où il a été diplomate puis ambassadeur entre 1995 et 2000, de présenter ses manuels sur les célèbres contes du terroir algérien qu'il a traduits pour le lectorat russe et édités à partir des années 1980. Yegochkine est également vice-président de l'Association des diplomates russes et membre de l'Union des écrivains russes. Des contes populaires issus de différentes régions d'Algérie (L'Algérois, le M'zab, la Kabylie, Oued Souf) ont désormais pignon sur rue en Russie puisque on les retrouve dans les bibliothèques de nombreux établissements scolaires de ce pays.