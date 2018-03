Les pharmaciens d'officine rappelés à l'ordre

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (Snapo) et la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Alger ont appelé avant-hier les pharmaciens d'officine au respect des lois en vigueur fixant les horaires de garde pour les officines de pharmacie.

A cet effet, le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Lotfi Benbahmad, a appelé, lors d'une journée de sensibilisation, les officines de pharmacie de la wilaya d'Alger, au nombre de 924, à se conformer à l'arrêté du 20 août 2014, fixant les modalités d'organisation de la garde au niveau des officines de pharmacie (garde de nuit, week-end et jours fériés), mettant en garde contre «l'application de sanctions à l'encontre des contrevenants».