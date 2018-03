Une ceinture verte pour Alger la Blanche

Une convention de partenariat et de coopération a été signée, au niveau de la forêt de Bouchaoui, entre la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger et le groupe Sonatrach, portant sur la protection de l'environnement et du patrimoine forestier et la formation des associations activant dans ce domaine. La convention, signée par le directeur des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, Noureddine Baâziz et le directeur de cabinet de Sonatrach, Karim Djabour, prévoit un accompagnement de la part de Sonatrach, pour une durée de 8 mois (renouvelables), dans les actions de protection de l'environnement et la fourniture d'outils pédagogiques pour les campagnes de sensibilisation.