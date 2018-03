Colloque international Larbi Ben M'hidi à Oum El Bouaghi

Les participants au premier colloque international dédié à Larbi Ben M'hidi, symbole de la révolution algérienne qui s'est ouvert dimanche dernier à l'université de Oum El Bouaghi, ont unanimement affirmé que cette grande figure de la révolution était «dotée d'une personnalité exceptionnelle et exemplaire à tout point de vue». Dans son intervention sur «les efforts de Larbi Ben M'hidi pour préserver la continuité de la lutte armée 1954-1957», l'enseignant Youcef Benhadda de l'université de Oum El Bouaghi a indiqué que ce héros de la révolution était l'exemple même «du leader jeune et intelligent» ayant eu un «rôle majeur» dans le ralliement de la population à la cause du FLN. De son côté, le docteur Mohamed Lamine Belghit de l'université d'Alger a, dans, sa communication intitulée «Chahid Larbi Ben M'hidi entre le rêve de la victoire militaire contre la France et la crise de la lutte dans la bataille d'Alger», rappelé que cette icône de la Révolution algérienne fait partie de cette génération de femmes et d'hommes algériens «qui ont eu le privilège d'entériner la lutte armée», rappelant le légendaire sourire narquois du martyr, face à ses tortionnaires.