Des kits Sirghaz pour 500 000 véhicules d'ici 2020

L'annonce a été faite par le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a partir de Tlemcen. L'installation des kits de Sirghaz touchera 500 000 véhicules début 2020 au niveau national.

Ce chiffre sera atteint avec la multiplication du nombre de centres d'installation de ce genre de kits à travers le pays et la formation des jeunes désirant se spécialiser dans ce domaine, fournir de l'emploi et créer des entreprises y afférents, a-t-il souligné, lors d'un point de presse, animé en marge de la visite de travail et d'inspection dans la wilaya.

Cette opération permettra d'économiser 2 milliards de dollars dépensés actuellement dans l'importation de 3,5 millions de tonnes de carburant par an, sachant que la moyenne de consommation quotidienne de pétrole en Algérie a doublé de 210 000 barils en 2010 à 425 000 barils en 2016 à cause du nombre important de véhicules ayant atteint 500 000.