Mascara recense ses plantes aromatiques

La Conservation des forêts de Mascara a recensé 23 espèces de plantes aromatiques et médicinales au niveau du secteur forestier de la wilaya, aptes à l'exploitation par le privé. Les techniciens de la Conservation des forêts ont recensé, fin février dernier, 23 espèces de plantes aromatiques et médicinales réparties sur les forêts de Nesmoth, Zelamta, Chorfa, Oued El Abtal, Menaouer, Aïn Frah, Mamounia et Aouf, a fait savoir le chef de service gestion du patrimoine forestier, Tama Mohamed. Cette opération de recensement est toujours en cours avec la coopération des chercheurs et enseignants de l'université de Mascara. Les espaces boisés disposant de plantes médicinales seront exploités sur les plans économique et commercial par le privé à travers des autorisations d'exploitation obtenues par adjudication, est-il précisé.