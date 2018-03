Mostaganem se prémunit contre les feux de forêts

Un poste avancé de lutte contre les feux de forêts sera créé dans la partie-est de la wilaya de Mostaganem avant juin prochain, a indiqué dimanche dernier le directeur de wilaya de la Protection civile. Ce poste, qui sera réservé à la colonne mobile de lutte contre les feux et de protection du couvert végétal, aura un rôle de surveillance des incendies dans les communes des daïras de Sidi Ali, Sidi Lakhdar et Achaacha, a fait savoir le colonel Ahmed Hassani. Dans le cadre de l'opération de récupération de structures et équipements non exploités dans la wilaya, un ex-site de la garde communale a été retenu pour réaliser ce poste à Ouled Bouziane dans la commune de Sidi Lakhdar (50 km à l'est de Mostaganem). Ce site stratégique a été choisi pour sa position avoisinant les forêts de Chouachi, Fanar, Bourahma, Sedawa et Dades qui ont été la proie de plusieurs incendies déclarés ces dernières années.