NAâma fixe ses dunes

La région steppique de Bougarn, située dans la commune d'El Bayoudh à 100 km au nord de Nâama, a enregistré des résultats sensibles en matière de lutte contre la désertification à travers la fixation des dunes, a fait savoir la Conservation des forêts. Cette dernière a concrétisé tout récemment des actions visant à régénérer le couvert végétal dans cette région constituée d'Alfa, de thym, d'armoise et autres essences, qui ont eu un impact direct sur l'avancée du sable et l'amélioration des revenus des éleveurs locaux. Les pâturages se sont considérablement détériorés au cours des dernières années par la surexploitation et la faible pluviométrie, a souligné le conservateur des forêts, Ould Youcef Mohamed. Ces opérations ont porté sur la fixation des dunes à travers 100 hectares et la plantation pastorale sur une superficie de 150 ha, permettant de régénérer ces zones.