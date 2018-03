Ouargla vaccine ses ovins contre la variole

Près de 105 260 ovins ont été vaccinés contre la clavelée (variole ovine) à travers la wilaya de Ouargla, dans le cadre d'une campagne de vaccination lancée au deuxième trimestre de 2017 et achevée dernièrement, selon des informations distillées par l'inspection vétérinaire relevant de la direction locale des services agricoles (DSA). Pour les besoins de cette opération préventive, l'inspection vétérinaire a acquis 110 000 doses de vaccins en deux tranches: 90 000 puis 20 000 auprès du laboratoire vétérinaire régional de Laghouat, en plus de la mobilisation de

23 vétérinaires dont 18 relevant du secteur public. D'autres campagnes de vaccination contre la brucellose et la fièvre aphteuse sont toujours en cours.