Alger-Centre accueillera le roi numide, Massinissa

La place de Tafourah sera ornée en avril d'une statue du roi numide, Massinissa. Cette sculpture que l'on dit être à sa phase finale, sera érigée à Alger-Centre comme témoignage et reconnaissance à cette histoire millénaire du pays, mais aussi une manière de valoriser ce patrimoine et cette variante qu'est l'amazighité comme composante relevant du triptyque constituant la personnalité et l'identité nationales. Dans ce sens, le président de l'Assemblée populaire communale

d'Alger-Centre, Abdelhakim Bettache,a souligné que «ce choix n'est pasle fruit du hasard, nous avons voulu donner de l'importance à cette statue, pour que les visiteurs de la capitale puissent être accueillis par le roi Massinissa», a-t-il déclaré.