El Bayadh à la recherche de jeunes talents sportifs

Des participants à un colloque international sur le système d'entraînement sportif moderne, qui s'est tenu il y a 48 heures à El Bayadh ont insisté sur la détection à l'âge précoce de jeunes talents sportifs et veiller à leur orientation et formation en vue de réaliser des résultats sportifs de niveau international. Les intervenants ont mis l'accent, lors de ce colloque de deux jours abrité par le centre universitaire «Nour El Bachir», sur la nécessité d'inciter les jeunes en général à pratiquer le sport et à ne pas se limiter seulement aux sportifs d'élite et étudiants d'instituts d'éducation physique et sportive.