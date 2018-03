Sidi Bel Abbès forme ses aquaculteurs

La direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a lancé une session de formation en aquaculture en bassins d'irrigation agricole dans le cadre de l'investissement dans ce domaine. Cette session, lancée en début de semaine, prévoit de former 25 agriculteurs sur les méthodes de pisciculture en eau douce et en milieu agricole en leur proposant des expériences réussies. Une formation qui vise à faire connaître aux agriculteurs les avantages de la pisciculture en bassins d'irrigation agricole, parmi lesquels bénéficier de l'expérience relative au remplacement des engrais artificiels en engrais naturels par l'exploitation des eaux de pisciculture riches en matières organiques qui accroissent la fertilité du sol.