Une campagne pour baptiser la Bibliothèque nationale au nom de Ait Ahmed

Une campagne a été lancée sous forme de pétition, visant la collecte du maximum de signatures, pour baptiser la Bibliothèque nationale, au nom de l'une des figures historiques de la glorieuse révolution nationale, à savoir feu Hocine Ait Ahmed. Cette campagne connaît un engouement sans précédent, dans la mesure où la personnalité de Hocine Ait Ahmed se confond à merveille avec le sens du patriotisme dont il était l'incarnation, mais aussi la valeur intellectuelle que reflète cet héros du mouvement de libération et le vieux routier de l'opposition algérienne post-indépendance. Les initiateurs de la pétition expliquent la démarche en soulignant que «eu égard au parcours révolutionnaire, historique et intellectuel de Hocine Ait Ahmed, une institution comme la Bibliothèque nationale d'Algérie mériterait de porter le nom de cette personnalité d'envergure nationale et internationale», ont précisé les initiateurs de cette campagne.