le commerce illicite d'animaux sauvages traqué

Les participants à un atelier régional sur le braconnage et le commerce illégal d'animaux sauvages, ouvert lundi dernier au 5e Commandement régional de la Gendarmerie nationale à Constantine, ont insisté sur «l'impératif de renforcer le contrôle pour lutter efficacement contre ce phénomène portant atteinte à l'équilibre écologique et sanitaire». La mise en place de brigades mixtes regroupant les services de la Gendarmerie nationale et des Conservations de forêts, pour contrôler les marchés et points de vente d'animaux sauvages a été préconisée au cours de cette rencontre régionale ouverte par le commandant régional de la Gendarmerie nationale de la wilaya, le général Taher Moralent.