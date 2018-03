50% des exportations de gaz naturel passent par Tébessa

Le P-DG du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a affirmé, il y a deux jours, à Tébessa que la moitié des exportations de gaz naturel algérien estimées à

55 milliards m3 est exportée via Tébessa et le centre de Safsaf El Ouasra vers le gazoduc Enrico Mattei, soit plus de 33 milliards m3. Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite dans cette wilaya, Abdelmoumen Ould Kaddour a considéré que ce centre est stratégique pour les deux parties algérienne et italienne, car constituant un trait d'union pour l'exportation du gaz vers l'Italie via la Tunisie. Le gaz représente «l'avenir de l'énergie en Algérie» et «source de devises pour le Trésor public», a t-il ajouté, tout en estimant que l'Algérie est un partenaire et concurrent puissant pour la Russie et les Etats-Unis dans le domaine de l'exportation du gaz.