Hommage à Georges Moustaki à El Mouggar

Le «Groupe 56», formation musicale des années fin 70 et début 80, rendra hommage à Georges Moustaki, grand chanteur devant l'Eternel et ami de l'Algérie, lors d'une soirée qu'il animera le 15 mars à la salle El Mouggar à partir de 19 heures. Ce groupe d'amis, maintenant sexagénères, ont décidé de se retrouver, le temps de quelques concerts, qu'ils organiseront à travers certaines villes du pays, notamment Tizi Ouzou, Béjaïa, Constantine, Annaba, Oran et Tlemcen et revivre ainsi des moments que les moins de vingt ans n'ont malheureusement pas connus. Nostalgiques des chansons à texte et de belles mélodies, réservez vos places dès maintenant, car il n'y en aura certainement pas pour tout le monde.