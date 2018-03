L'Institut du Monde arabe en quête de son identité

L'Institut du Monde arabe a concocté pour l'année 2018 un programme et des activités aussi riches que variées pour engager concrètement son ambitieuse politique de renaissance et de renouveau permanent. C'est à ce titre que son président Jack Lang a tenu le 6 mars une conférence de presse pour parler de sa vision nouvelle de la vocation de l'institution qu'il dirige déjà depuis 5 ans. Cette «pleine» renaissance commence par la rénovation du bâtiment et de la renaissance des célèbres «moucharabiehs» (systèmes de ventilation naturelle et traditionnelle utilisés dans des pays arabes) et en même temps par le renouveau «permanent» de la programmation de ses activités qui doit être en prise sur le Monde arabe contemporain, ses acteurs et ses créateurs. Pour mieux entamer sa renaissance, «il faut que l'IMA parle la langue arabe», comme l'a souligné le directeur général de l'IMA, Mojeb Al-Zahrani, qui a soutenu que l'institut a un rôle à jouer dans la valorisation en France de la 4e langue parlée au monde.