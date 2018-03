Les fabricants de chaussures de Tlemcen se structurent

La filière des fabricants de chaussures de la wilaya de Tlemcen a entamé une procédure de structuration pour rejoindre l'Association nationale des commerçants et artisans, a fait savoir le vice-président de la Commission nationale des fabricants de chaussures. Mustapha Kamel Benammar. Celui-ci a affirmé, en marge d'une rencontre des membres de cette filière abritée par la Chambre de commerce et d'industrie «Tafna», que cette procédure a été rendue nécessaire pour organiser la profession et aussi bénéficier d'aides et de soutien de l'Etat, étant créateurs de richesses. Pour sa part, le président de cette Commission nationale, Mohamed Cherif, d'Oran, a affirmé que cette dernière a demandé, au ministère du Commerce, la suspension, durant deux années, de l'importation de la chaussure, produit fini, afin d'encourager les fabricants locaux.