Les médias au coeur d'un bastion de la formation de l'ANP

L'Ecole nationale préparatoire aux études d'ingénieur «Badji Mokhtar» de Rouïba (Alger), a organisé une visite guidée au profit des représentants des différents médias nationaux afin de mettre en valeur le développement atteint par cet établissement de formation militaire et connaître l'un des bastions du système de formation de l'Armée nationale populaire. Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'Enpei, le général Mohamed Saâl, qui a supervisé cette visite, a affirmé que l'ANP «veille à s'adapter aux évolutions qui surviennent dans le domaine des technologies de l'information à travers la mobilisation de tous les moyens matériels et humains nécessaires à l'activation de la communication institutionnelle sur le double plan interne et externe». L'Enpei qui peut accueillir 400 étudiants, a connu un développement notable depuis sa création le 18 avril 1998, en assurant la formation de161 diplômés en 2002 et 281 diplômés en 2017.