Les Chinois traquent leurs responsables corrompus

Les tribunaux chinois ont jugé plus de 100 hauts dirigeants pour des affaires de corruption en l'espace de 5 ans, a annoncé le plus haut responsable judiciaire du pays. La Chine a lancé après l'arrivée du président Xi Jinping au sommet de l'Etat en 2013 une vaste opération anticorruption nommée «frapper les tigres et écraser les mouches», qui vise les grands dirigeants comme les petits cadres. «Elle ne s'est jamais relâchée. Nous avons maintenu en permanence une pression maximale sur les auteurs de crimes de corruption», a martelé Zhou Qiang, le président de la Cour populaire suprême, lors d'un discours devant quelque 3000 députés du Parlement réunis en session annuelle. Au total, 195.000 affaires de corruption ou de versement de pots-de-vin, impliquant 263.000 personnes, ont fait l'objet d'un jugement entre 2013 et 2017. Parmi ces accusés, 101 étaient des responsables ayant un rang égal ou supérieur à celui de ministre ou de chef de province, a-t-il indiqué.