Ouargla se dote d'une application mobile pour guide touristique

La nouvelle application mobile du guide touristique de la wilaya de Ouargla est devenue, maintenant, accessible, a-t-on appris jeudi d'un cadre de la direction locale du tourisme et de l'artisanat. Premier du genre dans la région, ce nouveau guide numérique a été développé pour un téléchargement gratuit, depuis Google Play Store sur les plates-formes numériques, à savoir les smartphones et les tablettes qui fonctionnent sous le système d'exploitation mobile «Androïd», a précisé le chef de service du tourisme à la DTA. Il permet à l'utilisateur d'accéder aux différentes données, dont la liste d'agences de voyages, les structures d'hébergement, en plus de la carte touristique et les zones touristiques que recèle cette wilaya du sud-est du pays, en trois langues (arabe, français et anglais). La création de cette application s'inscrit dans le cadre de la numérisation des prestations destinées au grand public, en mettant les technologies de l'information et la communication au service du développement du tourisme.