Sidi Bel-Abbès abrite le championnat universitaire dames de football en salle

Le championnat national universitaire de football en salle dames a débuté jeudi au complexe universitaire de Sidi Bel-Abbès, avec la participation de 10 universités, a annoncé le président de la ligue des sports universitaires, Ouandadji Noureddine. Le même responsable a indiqué que l'université de Sidi Bel-Abbès, qui abrite l événement, participe avec deux équipes, en plus des universités de Tiaret, Alger, Skikda, Oran, Boumerdès, Guelma, Blida, Mostaganem et Chlef. Des salles sont réservées pour le déroulement des matchs de ce championnat. Le tirage au sort du premier jour du championnat a donné lieu à trois matchs opposant Sidi Bel-Abbès à Alger, Skikda à Oran et Tiaret à Boumerdès, à la résidence «Khawarizmi».