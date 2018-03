Un colloque de formation en échographie à Mostaganem

Un Colloque national de formation en échographie s'est ouvert jeudi à la Faculté de médecine de l'université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, avec la participation de plus de 170 enseignants universitaires et médecins praticiens. Le programme de cette rencontre de formation, qui s'étale du 8 au 12 mars courant, comporte deux ateliers sur l'imagerie médicale et une Rencontre nationale sur l'échographie. Un atelier théorique et pratique était programmé pour jeudi et hier sur ce sujet aux urgences médico-chirurgicales avec la participation de 50 médecins des services des urgences, des soins intensifs et de l'équipe des urgences mobiles, de chirurgiens et de résidents. Cette session est encadrée par une équipe médicale composée de professeurs spécialisés français et algériens du CHU d'Alger et du CHU Frantz Fanon.