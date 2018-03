Une nouvelle maison de l'artisanat pour Tizi Ouzou

La nouvelle maison de l'artisanat de la wilaya de Tizi Ouzou, implantée sur le boulevard des frères Makhlouf (site de l'ex-marché de gros), a été inaugurée le 8 mars par le wali, Mohammed Bouderbali. Cette infrastructure, dédiée à la promotion de l'artisanat traditionnel, une des vocations de la wilaya et qui s'ajoutera à celle déjà existante située au centre-ville, compte un total de 37 locaux abritant différentes activités (bijoux, habits, vannerie, poterie). Elle a été réalisée pour un montant de 200 millions de dinars. Cette maison de l'artisanat permettra de promouvoir et de renforcer l'activité artisanale et touristique au niveau local, en offrant un espace de création et de vente aux 37 locataires de cette infrastructure à quatre niveaux, dotée d'un sous-sol, d'un hall et d'une esplanade pour les expositions.