1ères journées scientifiques des infirmiers à Batna

Les premières journées scientifiques des infirmiers de la ville de Batna ont été ouvertes vendredi dernier au Centre régional anticancer, à l'initiative du service d'hématologie de cet établissement de santé spécialisé. Cette rencontre vise à renforcer la relation entre le médecin et l'infirmier pour une meilleure coordination sur le terrain au service du malade.

Les 1ères Journées scientifiques des infirmiers devant s'étaler sur deux jours tendront à valoriser le rôle des paramédicaux dans les établissements de santé et à créer un espace de débat scientifique et d'échange d'expériences, a encore souligné Mehdia Saidi, présidente du comité scientifique de ces 1ères Journées, indiquant que des efforts sont déployés pour faire de cet événement des infirmiers, un rendez-vous régional.