500 millions d'enfants incapables d'atteindre les Objectifs du développement

Plus d'un demi-milliard d'enfants vivent dans des pays où les Objectifs du développement durable (ODD) deviennent rapidement hors de portée, selon un rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance cité par l'ONU sur son site Web. L'Unicef confirme un manque alarmant de données dans 64 pays, ainsi que des progrès insuffisants pour atteindre les ODD dans 37 autres pays où les données permettent un suivi. Intitulé «Progrès pour les enfants à l'ère des ODD», il s'agit du premier rapport thématique évaluant l'efficacité visant à atteindre les cibles mondiales des ODD qui concernent les enfants et les jeunes. Le rapport indique en guise d'avertissement que 520 millions d'enfants vivent dans des pays qui manquent totalement de données sur les deux tiers, au moins, des indicateurs des ODD relatifs aux enfants ou qui ne disposent pas de données suffisantes pour évaluer leurs progrès, ce qui rend effectivement ces enfants non recensés.