Les pays africains frappent aux portes du Conseil de sécurité de l'ONU

L'Union africaine et la Russie ont réitéré vendredi à Addis-Abeba que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies devrait être élargi pour inclure les pays africains au sein de ses membres permanents. Lors d'une conférence de presse conjointe au siège de l'UA dans la capitale éthiopienne, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se sont attardés sur la nécessité de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à «l'injustice» dont est victime le continent africain depuis des décennies. S'exprimant devant la presse, M. Faki a qualifié d' «incompréhensible» et d' «injuste» l'exclusion de l'Afrique au sein des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que le continent c'est «aujourd'hui plus du quart des membres des Nations unies, 1,2 milliard d'habitants et plus de 60% des sujets qui sont sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU».