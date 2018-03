Maâtkas fête son olivier

La 8e édition de la fête de l'olivier de Maâtkas (25 km au sud-ouest de Tizi Ouzou), se tiendra du 21 au 24 mars au village Ath Zaim, ont annoncé les organisateurs de cet événement. Cette nouvelle édition, placée sous le thème: «La qualité de l'huile d'olive, entre conception scientifique et la vision socioculturelle en Kabylie», est coorganisée par le comité de village d'Ath Zaïm, l'association culturelle «Tigjdit N'Ath Zaïm», et l'Assemblée populaire communale de Maâtkas. Elle verra la participation d'oléiculteurs et d'oléifacteurs de Tizi Ouzou et des wilayas limitrophes, pour animer une exposition-vente d'huile d'olive et d'olive de table et autres produits dérivés de ce fruit emblématique de la Kabylie.

Cette fête sera l'occasion de revenir et d'insister sur le processus de production d'une huile d'olive de qualité qui soit vierge ou extra vierge bénéfique pour le consommateur et qu'on pourrait exporter.