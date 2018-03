51 milliards pour moderniser la voie ferrée Annaba-Tébessa

Une enveloppe financière estimée à 51 milliards de dinars a été allouée à la modernisation de la voie ferrée de la ligne minière Annaba-Tébessa (388 km), dans son lot reliant Djebel Onk-Oued Kébérit, totalisant 177km, a indiqué, il y a deux jours, à Tébessa, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène. Au cours d'une visite d'inspection au chantier de modernisation de la voie ferrée, depuis la commune Ma Labiadh, il a expliqué que ce projet consiste en la rénovation des rails, l'électrification et le dédoublement de la voie ferrée de cette ligne minière. Les travaux du deuxième lot du même projet depuis Souk Ahras vers Annaba sera prochainement lancé, pour la concrétisation de ce mégaprojet. Cet investissement devra assurer, une fois achevé, le transfert de 10 millions de tonnes de phosphate depuis le gisement Djebel Onk et Bled Hedba (Bir Ater) vers l'usine de transformation de Oued Kébérit (Souk Ahras) et Hadjer Essoud (Skikda) et puis Annaba.